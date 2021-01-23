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В Полетаево выявлен факт незаконного сброса канализационных стоков

В поселке Полетаево Челябинской области выявлен факт незаконного сброса канализационных стоков.

Об этом на своей странице в ВКонтакте вчера вечером, 22-го января, сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона Михаил Махов.

«Сегодня мы повторно совершили выезд на действующие, а также закрытые сооружения полетаевских очистных. Совместно с начальником структурного подразделения МУП «ПОВВ» и представителем министерства экологии Челябинской области. В ходе осмотра территории официально закрытых очистных мы выявили, что ведется незаконный сброс канализации из ассенизаторских машин. Попытка поймать правонарушителя не увенчалась успехом, так как, увидев нас, машины уезжали в лес. Сотрудником министерства экологии был составлен акт о нарушении природоохранного законодательства. Ситуация неутешительная», - подчеркнул Михаил Махов.

Он отметил, что ситуация с канализацией в Полетаево аналогична с ситуацией в поселке Саргазы.

«Несут ответственность за выявленную проблему ООО «Дом-Сервис», УК «АККТиВ» и их руководитель Агеев Александр Юрьевич», - отметил Махов.

Экозащитник добавил, что от сотрудника отдела контроля министерства экологии ему стало известно, что данным управляющим компаниям уже неоднократно выносились предупреждения и был выписан штраф. Такие меры административно-дисциплинарного воздействия не оказали должного эффекта.

«Возникает вопрос: почему штраф не оплачен, если есть решение суда/административной комиссии о присуждении штрафа, есть исполнительный лист? Служба судебных приставов Сосновского района обязана была арестовать расчётные счета организаций и наложить арест на все имущество, так как штраф не оплачен в установленный срок. Почему приставы бездействуют? Возможно, эта ситуация и создает у Агеева чувство безнаказанности и возможности в таком халатном режиме осуществлять деятельность как управляющих компаний, так и свою», - предположил Михаил Махов.

Он заявил о своем решении обратиться по этому поводу в прокуратуру, потому что полномочия Росприроднадзора и министерства экологии, по его словам, ограничены.

Комментируя данный пост, южноуральский экоактивист Виталий Полторацкий заметил, что аналогичная ситуация с водоотведением и в поселке Рощино.

«Активной фазе вопроса пять лет», - отметил Полторацкий.

Фото со страницы Михаила Махова в ВКонтакте