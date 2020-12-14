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В понедельник снег прогнозируется лишь в горных районах Челябинской области

В понедельник, 14 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горных районах пройдет местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 15 градусов, влажность воздуха 84%, ветер западный 1-3 метра в секунду. За прошедшие сутки в горных районах выпало от 0,3-2,2 миллиметра снега.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах и на крайнем западе региона холоднее – до минус 10-15 градусов.

Ветер западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 13 минут, заход – в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня 7 часов 11 минут. Луна растущая.

По народному календарю 14 декабря - Наум на ум.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь», — и так далее. Именины в этот день: Дмитрий, Наум, Порфирий.

Автор: Любовь Юрина
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  • +7 906-869-79-01
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