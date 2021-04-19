В понедельник в Челябинской области без осадков

В понедельник, 19 апреля, в Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус три градуса, влажность воздуха 33%, ветер восточный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3,8 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 42 минуты, заход - в 20 часов 6 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь». На Евтихия обычно зацветают яблони.

Именины в этот день: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.