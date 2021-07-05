В понедельник в Челябинской области жара спала, местами дожди и грозы

В понедельник, пятого июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут местами кратковременные дожди, грозы.

В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории - местами высокая (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 14 градусов, влажность воздуха 77%, ветер северный 3-7 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 18-20 градусов. По области – плюс 18-23 градуса, на юге – до плюс 27 градусов.

Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 4 часа 21 минуту, заход – в 21 час 35 минут. Долгота светового дня 17 часов 14 минут. Луна стареющая.

Пятого июля по народному календарю Ульянов день.

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза.

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлианж.