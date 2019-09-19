Прогноз погоды

В пятницу в Челябинской области будет ветрено, небольшие дожди
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 12:36
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 20 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов. Ветер западный ночью 10-15 метров в секунду, отдельные порывы 23-28 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 34 минуты, зайдет в 18 часов 59 минут. Долгота светового дня – 12 часов 25 минут. Луна стареющая.

20 сентября по народному календарю Луков день.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Автор: 
Олеся Денисова
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