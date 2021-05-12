В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

В Шершневском лесничестве (Челябинская область) завтра, 13-го мая, посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Принять участие в международной акции «Сад памяти» южноуральцев приглашают региональный центр пожаротушения и охраны леса и общественная экологическая организация «АнтиСмог».

Организаторы напоминают, что основной целью акции является укрепление единства граждан путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войне, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

В общей сложности в «Саду памяти» будет расти и крепнуть 27 миллионов деревьев – именно столько жизней унесла та страшная война.

Акция приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной.

Сбор добровольцев - с 8.00 до 8.30 на остановке поселка Шершни.

Перчатки, инвентарь и репелленты предоставляются организаторами.

Регистрация и подробная информация по телефону горячей линии: 8 (351) 777-08-08.