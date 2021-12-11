11.12.2021
В шести городах Челябинской области НМУ продлены на выходные
10.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
10.12.2021
В Челябинской области еще один зоопарк получил право работать в новом году
10.12.2021
Южноуральцев приглашают обсудить программу газификации ЖКХ и предприятий
10.12.2021
В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии
10.12.2021
Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО
В шести городах Челябинской области НМУ продлены на выходные
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021