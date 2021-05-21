21.05.2021
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
21.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
21.05.2021
Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
21.05.2021
Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
21.05.2021
Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
21.05.2021
Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
21.05.2021
НМУ сохраняются в четырех городах
20.05.2021
В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
18.05.2021
НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
17.05.2021
Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021