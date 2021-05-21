В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные

В предстоящие выходные на территории шести муниципальных образований Челябинской области установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Коркино, Карабаша и Челябинска неблагоприятные метеоусловия продлятся до 19 часов 24 мая, в Златоусте – до 11 часов 24 мая, в Сатке – до 11 часов 23 мая, в Магнитогорске – до 19 часов 22 мая.

На период с 22 часов 19 мая до 19 часов 24 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, в регионе установилась аномально-жаркая погода, ветра практически нет. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

В случае обнаружения выбросов пресс-служба минэкологии рекомендует челябинцам «звонить по телефону горячей линии по вопросам государственного экологического надзора: +7 906 890 96 70 (с 8.30 до 20.00, с 20.00 до 8.30 – Viber, WhatsApp)».

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64).