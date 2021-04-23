В сквере «Сигнал» Ленинского района Челябинска начался второй этап благоустройства

В Ленинском районе Челябинска в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в сквере «Сигнал» по улице Дербентской начался второй этап благоустройства.

К августу подрядная организация выполнит планировку территории и мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой. Специалисты приведут в порядок газоны и высадят новые деревья и кустарники. Проектом также предусмотрено обустройство детской площадки с атравматичным резиновым основанием и установка малых архитектурных форм: перголы, скамеек и урн.

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, уже с понедельника, 26-го апреля, на единой платформе по голосованию 74.gorodsreda.ru жители смогут принять участие в опросе и решить, каким станет сквер в следующем году.

В течение пяти недель, до 30-го мая, на платформе, разработанной минстроем РФ совместно АНО «Диалог Регионы», каждый гражданин России старше 14-ти лет сможет отдать свой голос за дизайн-проект.