В среду в Челябинской области сохранится мороз

В среду, 10 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой снег, на юго-западе до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 28-30 градусов, по области – минус 25-30 градусов, в низинах – до минус 35 градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 16-18 градусов. По области – минус 13-18 градусов, в низинах – до минус 23 градусов.
Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный ночью 6-11 метров в секунду, в горах до 15-18 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду, в горах до 13 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится сразу на 11 единиц и составит 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.
Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 17 часов 49 минут. Долгота светового дня - 9 часов 19 минут. Луна убывающая.
По народному календарю – Ефрем - сверчковый заступник.
По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.
Именины в этот день: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий, Яков.