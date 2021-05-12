12.05.2021
Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
12.05.2021
В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
12.05.2021
В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб
12.05.2021
В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
12.05.2021
Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
12.05.2021
Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
В среду в Челябинской области жарко и без осадков
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021