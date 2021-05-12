В среду в Челябинской области жарко и без осадков

В среду, 12 мая, в Челябинской области ожидается ясная и жаркая погода, преимущественно без осадков.

В юго-западных, северо-восточных и восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 13 градусов, влажность воздуха 51%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 22-27 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 49 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 3 минуты. Новолуние.

По народному календарю – Девять целителей.

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.