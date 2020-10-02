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В субботу в Челябинской области будет тепло, в воскресенье похолодает

Среда обитания
Сегодня, 19:18
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 3 и 4октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в области до плюс пяти градусов, в горах и низинах – до минус четырех градусов.

Ночь на воскресенье будет чуть прохладнее – от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на понедельник минусовые температуры будут по всей территории – до минус пяти градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области - плюс 11-16 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 20 градусов. В воскресенье похолодает – плюс 4-9 градусов.

В субботу будет дуть западный, северо-западный ветер, ночью его порывы будут достигать 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье – северный ветер 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751. В течение суток оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье повысится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, третьего октября, по народному календарю Астафий Ветряк.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», - говорили наши предки. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

Именины в этот день: Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

В воскресенье, четвертого октября – Кондрат да Ипат.

На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом.

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

Именины в этот день: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.

Очень серьезное омоложение и обновление прошло депутатского корпуса. Сменилось 40 процентов сменилось. Пришли новые силы, которые внесут свежую струю.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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