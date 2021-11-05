В субботу в Челябинской области местами дожди

В субботу, шестого ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в пониженных частых рельефа – до минус одного градуса.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится на девять единиц и достигнет 745 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативных значений. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 8 часов 8 минут, заход - в 17 часов 8 минут. Долгота светового дня - 9 часов. Луна растущая.

По народному календарю – Скорбящая Божья Мать, Светец. На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец - отрада девиц», - говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее избавить от скорби и болезней.

Именины в этот день: Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр.