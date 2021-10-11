11.10.2021
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
11.10.2021
В трех городах Челябинской области НМУ объявлены сразу на трое суток, в одном – на сутки
11.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 октября
11.10.2021
В Челябинске будут судить мужчин за убийство восьмилетней давности
11.10.2021
В Златоусте жители многоэтажки жалуются на долгую жизнь без горячей воды
11.10.2021
В Челябинской области привито от ковида более 90% медиков и более 61% работников образования
В трех городах Челябинской области НМУ объявлены сразу на трое суток, в одном – на сутки
07.10.2021
НМУ установились на территории уже шести городов Челябинской области
06.10.2021
В четырех гороха Челябинской области установился режим «черного неба»
01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
22.09.2021
НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021