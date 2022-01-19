В трех городах Челябинской области объявлены НМУ

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область заказала несколько тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции для подро
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Коронавирус
19.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В период подъема уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией больничные листы можно будет офор
Коронавирус
Коронавирус
19.01.2022

В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пока нет предпосылок для перевода учащихся школ на дистанционное обучение.
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19.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2022

Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.01.2022 21:06

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ

На территории трех городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Карабаша, Коркино и Челябинска НМУ начнутся в 19 часов 19 января до 19 часов 21 января.

На этот период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

Единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска показывает уровень концентрации вредных веществ в воздухе.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска возмущены некоторыми фильмами, которые демонстрируют в кинотеатрах города. В ни
19.01.2022

Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область заказала несколько тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции для подро
Коронавирус
Коронавирус
19.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В период подъема уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией больничные листы можно будет офор
Коронавирус
Коронавирус
19.01.2022

В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пока нет предпосылок для перевода учащихся школ на дистанционное обучение.
Коронавирус
Коронавирус
19.01.2022

Будут ли переводить школьников Челябинской области на дистант
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.01.2022 11:48

«Динамо-Уралочка» стала безоговорочным лидером чемпионата России по водному поло

17.01.2022 11:29

Наталья Котова поручила подготовить регламент по применению реагентов на дорогах

17.01.2022 11:07

Игорь Шестаков: У Челябинска есть своя самобытная история

17.01.2022 10:43

Три человека погибли при пожаре в Челябинске

17.01.2022 10:34

В понедельник в Челябинской области небольшой снег

16.01.2022 21:59

Анонсы событий и мероприятий на 17 января

15.01.2022 15:31

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий