02.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)
02.04.2023
На станции Муслюмова при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
02.04.2023
Житель Еткульского района трагически погиб в поле
02.04.2023
В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев
В трех городах Челябинской области установились НМУ
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
17.03.2023
В Минэкологии объяснили причины превышение ПДК сероводорода в воздухе Челябинска
17.03.2023
В пятницу содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в 2,1 раза
16.03.2023
В пяти городах Челябинской области установились НМУ
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023