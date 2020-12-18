В Копейске и Пластовском районе изолировали пять классов как контактных по ковиду

В Челябинской области за сутки скончалось 17 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

Квест-бродилка и зимняя экскурсия. Чем порадует посетителей Исторический музей в новогодние каникулы

В Магнитогорске в суд направили дело о торговле золотыми слитками

В Верхнем Уфалее стройка дома на земле мусульман вылилась в уголовное дело

В Аше подростки разрушили одну из фигур в ледовом городке

В выходные в Челябинской области усилятся морозы и резко повысится давление

В предстоящие выходные, 19 и 20 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в субботу местами пройдет местами небольшой снег, в воскресенье - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске прогнозируют минус 15-17 градусов, по области – минус 15-20 градусов, на юге региона теплее – минус 10-15 градусов.

А в воскресенье столбики термометров в горах и низинах опустятся до минус 32 градусов, в Челябинске – минус 25-27 градусов, по области – 24-29 градусов.

В дневные часы в субботу и воскресенье синоптики обещают минус 15-17 градусов, по области – от минус 13 до минус 19 градусов, лишь в субботу на юге региона буде теплее – минус 9-14 градусов.

Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение выходных оно существенно повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

По народному календарю 19 декабря - Никола Зимний.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — морозит реки и озера. «Никола загвоздит то, что Савва намостит», — подмечали наши предки. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

Именины в этот день: Максим, Николай.

По народному календарю 20 декабря – Абросимов день.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года.

Именины в этот день: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.