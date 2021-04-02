В выходные в Челябинской области ясно и тепло

В предстоящие выходные, третьего и четвертого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до минус пяти градусов, в ночь на субботу – до минус 10 градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают плюс 6-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в низинах в субботу прохладнее – до плюс одного градуса.

Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 4-10 метров в секунду, местами в субботу порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Третьего апреля в народном календаре - Кирилл Катаник.

На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес».

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала.

Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Именины в этот день: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

По народному календарю четвертого апреля – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.