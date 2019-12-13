Прогноз погоды

В выходные ясно и легкий морозец
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 11:58
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 14 и 15 декабря, в Челябинской области ожидается ясная и морозная погода, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в выходные в дневные часы синоптики обещают минус 6-11 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 13-18 градусов, в низинах – до минус 23 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба. В течение выходных оно будет расти и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

В субботу по народному календарю День Наума Грамотника. Рождественский пост. В старину с этого дня начинался учебный год, об успехах в науках молились святому Науму.

Святой пророк Наум, жил за 700 лет до Рождества Христова; предсказал разрушение Вавилона и пророчествовал о распространении веры Христовой апостолами.

Говорили, пророк Наум наставляет на ум. Наш Наум себе на уме: слушать – слушает, и знай щи хлебает.

В этот день в дом, где был отрок, мальчик девяти лет, приходил дьякон, приносил с собой букварь и плетку. Учение начиналось с трех ударов плеткой, и только после этого ученику давали букварь. "Сына грамоте учи, уму-разуму учи, как учили нас, учи - чаще плеткой хлещи".

В старину считали, что учить ребенка надо, пока поперек лавки лежит, а как вдоль ляжет - тогда уже поздно будет. А чему смолоду не научился, того и под старость не будешь знать. К учению крестьяне относились с благоговением, справедливо считая, что умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит.

Именинники: Ананий, Филарет и Наум.

В воскресенье, 15 декабря, по православному календарю День пророка Аввакума. Святой мученик Аввакум был за веру сожжен в Мезени в 17 веке. Если на этот день идет дождь, то будет идти еще 40 дней и неделю.

Именинники 15 декабря: Аввакум, Андрей, Иван и Степан.

Автор: 
Олеся Денисова
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