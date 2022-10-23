Во вторник произойдет частное солнечное затмение

Во вторник, 25 октября, произойдет солнечное затмение с большой фазой, которое можно будет наблюдать на большей части территории России, в том числе и в Челябинской области.

«25 октября произойдет частное затмение Солнца (с 12 часов и до 16:01 по московскому времени). Это будет второе солнечное затмение в 2022 году (после частного затмения 30 апреля)», - сообщает московский планетарий.

Как отмечают в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте, днем 25 октября 2022 года лунная полутень пройдет по поверхности Земли от Испании и Исландии на западе до Индии на юго-востоке. На территории России частное затмение будет хорошо видно от Калининграда до Красноярска.

Максимальная фаза этого затмения по всей планете - 0,86 - будет видна в 14 часов по московскому времени на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири, уточнили в планетарии. «Именно тут лунная тень окажется на минимальном расстоянии от поверхности Земли (447 километров), но так и не вступит на нашу планету. Поэтому полного солнечного затмения в этот день не будет», - пояснили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

В Москве фаза достигнет 0,7, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%.

Для Центральной части России это наибольшее затмение на ближайшие 17 лет.

В Челябинске частное солнечное затмение начнется в 12 часов 50 минут (по московскому времени), завершится – в 15 часов 12 минут, максимальная фаза (0,83) придется на 14 часов 30 минут (по московскому времени или в 16 часов 30 минут – по местному времени).