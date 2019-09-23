Во вторник в Челябинской области холодно и сыро, в ночные часы возможен снег

Во вторник, 24 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода, пройдут дожди, в ночные часы в отдельных районах пройдет снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до плюс 2 градусов, местами заморозки до минус 3 градусов, возможен снег. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 42 минуты, зайдет в 18 часов 48 минут. Долгота светового дня – 12 часов 7 минут. Луна стареющая.

24 сентября по народному календарю Федорины вечерки.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», — говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора — замочи хвост». Вспоминали еще один Федорин день — зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает».

Именины в этот день: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.