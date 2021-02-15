Во вторник в Челябинской области облачно и местами – снежно

Во вторник, 16-го февраля, в Челябинской области облачно с прояснением, в горных районах региона местами прогнозируется небольшой снег.
В ночь с 15-го на 16-е февраля столбики термометров южноуральцев будут показывать 24-29 градусов ниже нуля, на юге области обещают минус 19 градусов.
Днем вторника потеплеет до минус 12 - минус 17 градусов (в горах окажется чуть холоднее – двадцать градусов мороза).
По сообщению челябинского Гидрометцентра, ветер 16-го февраля подует юго-западный и западный, со скоростью три-восемь метров в секунду. Местами порывы ветра будут усиливаться до 13-ти м/с.
В Челябинске 16-е февраля ожидается облачным (с прояснением) днем, без существенных осадков.
Ночь синоптики обещают довольно холодной: 24-26 градусов мороза. Днем прогнозируется 14-16 градусов ниже нуля. Ветер западного направления, три-восемь метров в секунду.
С 16-м февраля - Днем Симеона и Анны (этот праздник еще называют Починками) - связан ряд народных примет о погоде.
Если лес шумит - быть оттепели или снегу.
Если лес трещит - жди затяжных морозов.
Много снега - к дождливому лету.
Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к холодам.
Воробьи громко чирикают - скоро наступит весна.