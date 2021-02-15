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Во вторник в Челябинской области облачно и местами – снежно

Во вторник, 16-го февраля, в Челябинской области облачно с прояснением, в горных районах региона местами прогнозируется небольшой снег.

В ночь с 15-го на 16-е февраля столбики термометров южноуральцев будут показывать 24-29 градусов ниже нуля, на юге области обещают минус 19 градусов.

Днем вторника потеплеет до минус 12 - минус 17 градусов (в горах окажется чуть холоднее – двадцать градусов мороза).

По сообщению челябинского Гидрометцентра, ветер 16-го февраля подует юго-западный и западный, со скоростью три-восемь метров в секунду. Местами порывы ветра будут усиливаться до 13-ти м/с.

В Челябинске 16-е февраля ожидается облачным (с прояснением) днем, без существенных осадков.

Ночь синоптики обещают довольно холодной: 24-26 градусов мороза. Днем прогнозируется 14-16 градусов ниже нуля. Ветер западного направления, три-восемь метров в секунду.

С 16-м февраля - Днем Симеона и Анны (этот праздник еще называют Починками) - связан ряд народных примет о погоде.

Если лес шумит - быть оттепели или снегу.

Если лес трещит - жди затяжных морозов.

Много снега - к дождливому лету.

Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к холодам.

Воробьи громко чирикают - скоро наступит весна.