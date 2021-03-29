Во вторник в Челябинской области перепад температур, рост давления и местами снег

Во вторник, 30 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь предстоящей ночью в отдельных районах возможен небольшой снег. Атмосферное давление будет расти.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 5-10 градусов, в низинах холоднее – минус 12-17 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 4-6 градусов, по области плюс 3-8 градусов, в низинах – до минус одного градуса.

Ветер северный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба и продолжит расти далее. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 35 минут, заход - в 19 часов 26 минут. Долгота светового дня - 12 часов 51 минута. Луна растущая.

По народному календарю 30 марта - Алексей Теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. Также собирали березовый сок и пили его всей семьей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.