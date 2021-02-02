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Во вторник в Челябинской области снег и изморозь

Во вторник, второго февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица, в отдельных районах отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, местами сильное.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 11 градусов, влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов. По области – от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, южный 6-11, местами порывы до 18 в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение дня о

но понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 48 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Ефимов день.

Февраль - месяц метелей. Недаром на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день - не исключение. «На Ефима ветры дули - шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали», - шутили в народе.

Еще одна поговорка: «На Ефима с печи слезай - о Масленой гадай» - означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой - да на Масленицу». Если в полдень светило солнце - это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер - то весь год должен был быть сырым. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят - жди метели.

Именины в этот день: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.