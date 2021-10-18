Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено и дожди

Во вторник, 19 октября, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди, на крайнем западе - до умеренных.

В северо-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, при прояснении – до минус одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, на юге региона теплее – до плюс 17 градусов.

Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 30 минут, заход - в 17 часов 48 минут. Долгота светового дня - 10 часов 17 минут. Луна растущая. В среду – полнолуние.

По народному календарю – Фомин день.

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным - это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.

Именины в этот день: Архип, Иван, Макар, Никанор, Фома.