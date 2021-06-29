Во вторник в Челябинской области жарко, в западных и юго-западных районах - дожди

Во вторник, 29 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами в западных и юго-западных районах пройдет кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске – без осадков.

В южных и восточных районах и местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром ы Челябинске было плюс 22 градуса, влажность воздуха 53%, ветер южный 1-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 31-33 градуса, по области – плюс 28-33 градуса, в южных районах – до плюс 37 градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 14 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 27 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Тихон Тихий.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы - лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери - хоронятся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите - по сравнению с 1 января.

Именины в этот день: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.