Выходные в Челябинской области без осадков

В предстоящие выходные, 21 и 22 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу синоптики обещают минус 7-12 градусов, в низинах минус 12-17 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха будет снижаться до минус 10-15 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают до минус пяти градусов, в низинах – до минус восьми градусов. В воскресенье будет холоднее – минус 3-8 градусов.

Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, в субботу на севере области порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно будет снижаться и к понедельнику достигнет 751 миллиметра ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 21 ноября, по народному календарю Михайлов день.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы (19 декабря)». Однако, не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит». По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

Именины в этот день: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.

В воскресенье, 22 ноября, – Матрена Зимняя.

На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.