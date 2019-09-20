Выходные в Челябинской области будут прохладными и дождливыми, ночью возможны заморозки

В предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-14 градусов. В воскресенье – плюс 7-12 градусов. Ночью – до плюс 5 градусов, местами заморозки – до минус 2 градусов. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно понизится до 726 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 21 сентября Малая Пречистая, Оспожинки.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.

Именины в этот день: Георгий, Иван, Мария.

В воскресенье, 22 сентября, по народному календарю Аким и Анна.

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.