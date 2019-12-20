Прогноз погоды

Выходные в Челябинской области будут снежными и морозными
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 11:24
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный, метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу днем синоптики обещают минус 8-13 градусов, в воскресенье – минус 10-15 градусов. Ночью – минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 21 декабря Анфиса Рукодельница.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать.

Именины в этот день: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.

В воскресенье, 22 декабря, по народному календарю Анна Темная.

В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

Автор: 
Олеся Денисова
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