Южноуральцам обещают резкие погодные изменения на предстоящей неделе

Средиземноморский циклон, который принес потепление и снегопады в Челябинскую область, продолжит господствовать на территории региона до середины недели, а потом стремительно покинет его. Это вызовет резкое, но непродолжительное усиление мороза, а потом к выходным придет новая волна тепла.

«Процессы в атмосфере в ближайшую неделю будут быстрыми», - сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

В выходные дни к Уралу подошел Средиземноморский циклон, который принес порцию теплого воздуха на юг Урала.

Уже в субботу и в воскресенье в отдельных районах Челябинской области в дневные часы столбик термометра преодолевал нулевую отметку. В понедельник днем в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов, по области – до плюс четырех градусов.

Циклон вызвал снегопады, которые продолжатся и в понедельник, 19 декабря. На Николу Зимнего обещают осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами умеренные, в горах до сильных. Прогнозируется налипание мокрого снега и гололеда на провода, метели.

На дорогах снежные заносы, гололедица, в горах сильная. «Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности», - обратились к южноуральцам в ГУ МЧС области.

Водителей Челябинска просят в первый рабочий день новой недели воспользоваться городским транспортом, оставив личные автомобили на стоянках или в гаражах.

«Циклон так же стремительно, как и пришёл, покинет регион, что вызовет 20-22 декабря резкое, но непродолжительное усиление мороза», - отмечает Галина Шепоренко.

В ночные часы в эти дни в Челябинске ожидается минус 14-22 градуса, по области – до минус 20-25 градусов.

«Новая волна тепла подкатится к Уралу с юга европейской территории России уже днем 22 декабря», - дает среднесрочный прогноз синоптик.