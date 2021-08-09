Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице

Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, которые будут способствовать образованию тумана с примесью дымки, аналогичного сегодняшнему. Жителям советуют поберечься и выполнять ряд рекомендаций. Кроме того, в пяти городах региона установятся на сутки НМУ.

«10 августа на территории Челябинска и всей области сохранятся климатические условия (сила и северное направление ветра, влажность, температура, атмосферное давление) наблюдаемые сегодня, что, в свою очередь, может привести к повторению образования утреннего тумана и заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территории региона», - сообщает замминистра экологии Виталий Безруков.

По словам чиновника, во второй половине дня ситуация может ухудшиться - вероятно повышение концентраций взвешенных частиц и оксида углерода в приземном слое.

Министерство выдало рекомендации промышленным предприятиям, транспортным и строительным организациям, муниципальным властям и жителям.

Предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферный воздух. Организациям посоветовали ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах. Администрациям муниципальных образований рекомендуется усилить полив улиц.

Жителей просят в этот день не сжигать траву, листвы и иные отходы, а также отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

Южноуральцам также советуют в ночные часы не открывать окна, утром не проветривать помещения и в течение дня почаще проводить влажную уборку. Кроме того, нужно побольше пить воды.

Желательно как можно меньше времени завтра находиться на улице, а если это неизбежно, то лучше использовать маски и другие средства индивидуальной защиты.

Министерство экологии намерено проводить непрерывный мониторинг ситуации.

ФОТО: министерство экологии области