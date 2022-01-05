Южноуральцев на этой неделе ждет мороз, резкое потепление и вновь похолодание

Предстоящие двое суток, пятого и шестого января, в Челябинской области ожидаются морозными и обойдутся без существенных осадков. Седьмого января на Урал придет обширный циклон со Скандинавии, который добавит снега и вызовет значительное потепление. Девятого и десятого января предполагается умеренно морозная погода при небольшом снеге, прогнозирует Уральский Гидрометцентр.

Как рассказала главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева, новый 2022 год на Южном Урале начался с теплой погоды. Второго января температурный режим на территории Челябинской области был на 4-10 градусов выше сезонной нормы.

В большинстве районов прошел небольшой, местами умеренный снег, высота снежного покрова достигла 15-33 сантиметров. Больше всего снега, почти в два раза больше средних показателей в Верхнеуральске, меньше нормы - на крайнем юге и в горах.

По прогнозам Челябинского Гидрометеоцентра, пятого и шестого января вероятность небольших снегопадов сохраняется в горных и южных районах, на остальной территории - без существенных осадков.

Атмосферное давление будет расти. Под влиянием области высокого давления погода ожидается морозная. В ночь на пятое января - минус 24-29 градусов, при прояснении – до минус 34 градусов. Ночь на шестое января также будет морозной.

Затем давление понизится и с приближением очередного циклона 7-8 января погода на Южном Урале вновь переменится на облачную и снежную. Местами возможны метели и порывистый ветер.

Температура воздуха утром седьмого января повысится до минус 6-12°, днем - от плюс одного до минус четырех градусов. Тепло будет и восьмого января.

В воскресенье, девятого января, циклон отойдет, вновь повысится давление и опять похолодает. «Но пока больших морозов не видно, температурный режим всего лишь вернется в свои климатические нормы. Таковы предварительные расчеты, которые в течение недели уточняются краткосрочными прогнозами», - отметила Надежда Ячменева.