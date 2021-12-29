Южноуральцев предупреждают о крепких морозах

В предпоследнюю ночь 2021 года в Челябинской области синоптики обещают трескучие морозы на фоне высокого атмосферного давления.

«Ночью 30 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 41 градуса», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Прошедшей ночью на Южном Урале было минус 24-31 градус, в низинах столбик термометра опускался до минус 38 градусов. Предстоящей ночью синоптики обещают минус 29-34 градуса, в горах – минус 23-28 градусов, в низинах – минус 36-41 градус.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

Высокий фон атмосферного давления и крепкие морозы формируют погоду спастического типа. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, не исключены спастические реакции: головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. При перепадах температуры (особенно при выходе из теплого помещения на мороз) возможны резкие спазмы сосудов, нарушение сердечного ритма, бронхоспазмы.

МЧС просит жителей обратить пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей, не перегружать электросеть большим количеством включенных электроприборов и не оставлять без внимания протопленные печи и бани.

Жителям также советуют в мороз не выходить на улицу голодными. «Не идите на улицу на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Организм должен тратить на обогрев энергию пищи, а не свою собственную», - дают совет в МЧС региона.

Обмороженную часть тела нельзя отогревать горячей водой и растирать снегом. Лучше всего обернуть ее в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться.

Придя с мороза домой, нельзя сразу пить горячий чай и принимать горячий душ, ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и произойти гипертонический криз. Организм должен в течение 20-30 минут постепенно адаптироваться к комнатной температуре.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. Если поездка всё же необходима, в любом случае строго соблюдайте правила дорожного движения, а также правила личной безопасности.

В случае происшествий звоните по телефонам «101» или «112».

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных трассах звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы миндортранса (351) 237-88-92.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).