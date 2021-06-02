Южноуральцев предупреждают о ливнях, грозах и крупном граде

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условиях – ливни, грозы и порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

«Во второй половине дня второго июня, ночью и днем третьего июня в отдельных районах области ожидаются сильные и дожди, сильные ливни, в горах – до очень сильных. Местами грозы, крупный град», - сообщили агентству Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре. В Челябинске в ночь на четверг, третье июня, ожидается сильные ливни, днем – временами дожди.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах до 14 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 22 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление будет снижаться и достигнет днем 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.