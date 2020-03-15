Южноуральцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье

Жителей Челябинской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки – ненастье и порывистый ветер на фоне пониженного атмосферного давления.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и в воскресенье, 15 марта, днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления. При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Порывы ветра будут достигать ночью 14 метров в секунду, днем – 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба. Ухудшение самочувствия могут почувствовать гипотоники.

В ГУ МЧС предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

Миндортранс области и ФКУ Упрдор «Южный Урал» просят водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также правила дорожного движения.