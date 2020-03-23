Южноуральцев предупреждают о резком скачке давления и усилении ветра

В понедельник, 23 марта, в Челябинской области ожидается интенсивный рост атмосферного давления.

По данным Челябинского Гидрометцентра, за сутки давление повысится на 14 единиц и достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Высокое атмосферное давление станет дополнительной нагрузкой на организм. У метеозависимых людей с вегетативными расстройствами и различными сердечно-сосудистыми патологиями могут отмечаться скачки артериального давления, вплоть до кризов, головные и сердечные боли, приступы мигрени. У людей, страдающих бронхиальной астмой, увеличивается риск бронхоспазма.

Возможны даже у вполне здоровых людей перепады настроения, тревога или депрессия, упадок сил, бессонница или сонливость, снижение умственной и физической работоспособности.

Кроме того, синоптики обещают в понедельник порывистый ветер - до 13 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной плохого настроения, расстройства сна и повышенной утомляемости у людей с нервными расстройствами.