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18.12.2022 00:05

Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 декабря, в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, местами переходящий в дождь, на дорогах гололедица. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Если в ночь на воскресенье прогнозируют в Челябинске минус 11-16 градусов, в ночь на понедельник – лишь минус 1-3 градуса. В дневные часы в воскресенье будет от минус четырех до плюс одного градуса, в понедельник – плюсовые температуры по всей территории области.

Возможно налипание мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ФКУ Упрдор «Южный Урал» советует водителям быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Южноуральцам рекомендуют по возможности исключить поездки на дальние расстояния. А если отменить невозможно, то максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства.

Кроме того, водителей просят не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Жителей Челябинска также просят по возможности добираться до места назначения на общественном транспорте.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.

Автор: Любовь Юрина
снегопады
УпрДор Южный Урал
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«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников

14.12.2022 17:35

Молоко в Челябинской области за год подорожало на 11 рублей

14.12.2022 17:18

В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов

14.12.2022 16:49

Качество электроснабжения в Сосновском районе значительно улучшится в ближайшие два года

14.12.2022 16:37

В доме культуры поселка Федоровка завершается ремонт

14.12.2022 15:56

Родители Магнитогорска бурно обсуждают тягу своих детей к игрушкам-монстрам

14.12.2022 15:52

Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра

14.12.2022 15:47

Воспоминания «родом из СССР»

14.12.2022 15:25

В Челябинской области смягчат условия получения выплат родителями мобилизованного

14.12.2022 15:22

В Челябинской области в воспитательную колонию отправлен подросток, в драке убивший сверстника

14.12.2022 15:04

Губернатор Текслер: Я планирую на второй срок идти

14.12.2022 13:59

ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу

14.12.2022 13:48

Школу в «Твоей Привилегии» откроют в январе 2023 года, в «Вишневой горке» - в сентябре

14.12.2022 13:31

Специалистов из других регионов смогут нанимать предприятия ОПК Челябинской области

14.12.2022 12:36

Текслер: Практически всех многодетных мобилизованных южноуральцев вернули домой

14.12.2022 12:05

Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти

14.12.2022 11:57

Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных