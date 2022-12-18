Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 декабря, в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, местами переходящий в дождь, на дорогах гололедица. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, температура воздуха будет повышаться. Если в ночь на воскресенье прогнозируют в Челябинске минус 11-16 градусов, в ночь на понедельник – лишь минус 1-3 градуса. В дневные часы в воскресенье будет от минус четырех до плюс одного градуса, в понедельник – плюсовые температуры по всей территории области.

Возможно налипание мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ФКУ Упрдор «Южный Урал» советует водителям быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Южноуральцам рекомендуют по возможности исключить поездки на дальние расстояния. А если отменить невозможно, то максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства.

Кроме того, водителей просят не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Жителей Челябинска также просят по возможности добираться до места назначения на общественном транспорте.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.