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Южноуральцев предупреждают о заморозках

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 23:43
Автор: 
Олеся Денисова

На смену аномальной жаре в Челябинской области пришла прохлада и ночные заморозки. Атмосферное давление будет расти.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ночью третьего и четвертого июня в горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Температура воздуха в ночные часы по области не будет подниматься выше плюс 4-10 градусов, по области – плюс 16-21 градуса.

В Челябинском Гидрометцентре рассказали, что территория Челябинской области подвергается заморозкам практически весь теплый период года - с мая по сентябрь. «Майские заморозки наблюдаются ежегодно, а вот летние значительно реже, - уточнили синоптики. - Для Челябинска повторяемость июньских заморозков составляет 10%. По области, особенно по горным районам, вероятность летних заморозков выше».

Июльские заморозки очень редки. «За последние 35 лет наблюдалось всего 3 случая июльских заморозков, - отмечают в Челябинском Гидрометцентре. - В августе повторяемость заморозков возрастает, и они могут наблюдаться уже несколько ночей подряд». В основном это происходит в северных и горных районах области.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Атмосферное давление выше нормы и в течение всей недели оно будет расти. Прохладная погода на фоне повышенного атмосферного давления может негативно отразиться на самочувствии гипертоников, астматиков и аллергиков. Возможны головные боли, боль в сердце и снижение общей трудоспособности.

Синоптики также обещают порывистый ветер в среду и четверг – до 13-14 метро в в секунду. Из-за порывистого ветра чувство тревоги и нарушения сна могут испытывать люди с психо-эмоциональными нарушениями.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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