26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
26.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)
25.11.2022
Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти
25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах
29.12.2021
Южноуральцев предупреждают о крепких морозах
09.01.2021
Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул
01.01.2021
Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах
05.02.2019
Из-за мороза ограничено движение транзитного транспорта на трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Казахстана
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022