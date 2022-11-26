Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах

В Челябинской области холодный воздух стремительно занимает позиции покинувшего сегодня регион снежного циклона. В ближайшие пять-семь дней на Южном Урале будет морозно, сообщает Уральский Гидрометцентр.

Существенных осадков на Урале в этот период не ожидается, а температура воздуха будет ниже климатической нормы.

«С 25 по 29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре. В ночь на субботу синоптики обещают минус 24-29 градусов, в низинах – до минус 34 градусов в ночь на воскресенье – минус 18-23 градуса, в ночь на понедельник – минус 19-24 градусов, в горах и низинах – до минус 29 градусов. В дневные часы – минус 13-19 градусов.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в субботу оно еще подрастет до 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 763 и будет оставаться очень высоким в начале следующей недели.

Высокий фон атмосферного давления и крепкие морозы формируют погоду спастического типа. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, не исключены спастические реакции: головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. При перепадах температуры (особенно при выходе из теплого помещения на мороз) возможны резкие спазмы сосудов, нарушение сердечного ритма, бронхоспазмы.

Напомним, придя с мороза домой, нельзя сразу пить горячий чай и принимать горячий душ, ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и произойти гипертонический криз. Организм должен в течение 20-30 минут постепенно адаптироваться к комнатной температуре.

Проходивший накануне через Челябинскую область циклон вызвал сильные снегопады, отметили в Уральском Гидрометцентре. Высота снежного покрова в западной половине Свердловской и Челябинской областей достигла 10-15 сантиметров, в горной зоне более 20 сантиметров.

В Магнитогорске в ноябре (с учетом снегопада четверга) выпало 2,5 месячной нормы осадков. Максимальное количество осадков накануне выпало в Варне - 136% от месячной нормы.