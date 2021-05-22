Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
В Челябинской области отделение хирургии в больнице Верхнеуральска возглавил хирург-онколог из аф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.05.2021

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить у
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
21.05.2021

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
Коммерческий директор компании «Газоны Урала» Алексей Глагольев рассказал об успешном опыте озеле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.05.2021

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
В Челябинске сегодня, 21-го мая, побывал праздничный поезд Победы – эшелон с 17-тью вагонами прос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.05.2021

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
Сегодня, 21 мая, в Челябинске был представлен обновленный проект завершения строительства метропо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
21.05.2021

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
аномальная жара
Среда обитания
22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня

Антициклон, господствующий в Челябинской области, установит знойную погоду на предстоящие четыре-пять дней.

По данным Челябинского Гидрометцентра, изнуряющая жара прогнозируется на Южном Урале по 26 мая. В эти дни температура воздуха в дневные час будет на семь и более градусов выше климатической нормы.

«Во второй половине дня с 23 по 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 36-37 градусов», - предупредили южноуральцев синоптики.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная, местами - высокая пожарная опасность.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Рекомендуется по возможности в жару не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

В комнате, где нет кондиционера, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

В жаркую погоду исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

В ГУ МЧС напоминают, в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твёрдых бытовых отходов, сжигание порубочных остатков и горючих материалов.

«Особый противопожарный режим не запрещает прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд загород к месту отдыха или проживания, - подчеркивают в ГУ МЧС. -Приготовление пищи на своих участках разрешено в специальных несгораемых ёмкостях (например, мангалах), но с соблюдением всех противопожарных требований».

Автор: Любовь Юрина
аномальная жара
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
В Челябинской области отделение хирургии в больнице Верхнеуральска возглавил хирург-онколог из аф
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.05.2021

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить у
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
21.05.2021

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
Коммерческий директор компании «Газоны Урала» Алексей Глагольев рассказал об успешном опыте озеле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.05.2021

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
В Челябинске сегодня, 21-го мая, побывал праздничный поезд Победы – эшелон с 17-тью вагонами прос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.05.2021

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
Сегодня, 21 мая, в Челябинске был представлен обновленный проект завершения строительства метропо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Метро в Челябинске
Метро в Челябинске
21.05.2021

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021

Выходные в Челябинской области будут знойными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021

В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовская «Динамо-Уралочка» из сезона в сезон бьется за медали чемпионата России по водному
Интервью

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров показал свою любимую развязк
Среда обитания

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске

21.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске пока не принято окончательное решение по реализации платного парковочного пространст
Экономика

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске

20.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У властей Челябинска нет сомнений в том, что компания «Строймеханизация» закончит создание новой
Экономика

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок

19.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Аномально-жаркая погода в Челябинской области, установившаяся почти неделю назад, решила взять не
Среда обитания

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

19.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уже в конце текущего года могут появиться фандоматы - умные автоматы по сбо
Общество

Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов

18.05.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 22:06

Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 21:27

В Челябинск приехали лучшие кибер-спортсмены России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:23

В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 12:02

В Челябинске назвали авторов проектов благоустройства общественных пространств 2022 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:29

В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2021 11:09

Верхнеуральский хирург из Африки Хабиб Хатим: Я выбрал медицину, чтобы дарить людям счастье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:18

Выходные в Челябинской области будут знойными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 23:00

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 22 и 23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 19:03

Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 18:37

Во Всемирный день окружающей среды челябинцев приглашают на «Зеленый Марафон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:47

Как выбрать поставщика одежды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:38

Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:11

Стараниями МегаФона: авиапассажиры теперь могут пользоваться Wi-Fi в столичном Шереметьево
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 16:06

Челябинский подрядчик рассказал об успешном опыте озеленения Новоградского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 15:46

Челябинца подозревают в публичном оправдании терроризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:52

Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:33

Прославляя Великую Победу, великий народ: в Челябинске побывал символ мощи и единства России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 14:16

Челябинские аграрии успешно завершают посевную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:57

Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:56

В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:44

Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:43

Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 13:33

Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:50

Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:43

В Коркино и Розе водоснабжение полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 12:42

«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:57

Ковид оборвал жизни 2770 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:55

В сад, в ТРК и на прогулку – за прививкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:47

В Челябинской области пенсионер после раздела имущества поджег дом сестры

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:20

КСП едет с ревизией в Еманжелинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 11:19

В Челябинске ДТП, в котором пострадал ребенок, попало на видео
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:46

В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:06

Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:04

В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 10:02

НМУ сохраняются в четырех городах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:49

Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В Челябинске появились эко-мошенники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:47

В пятницу в Челябинской области жара и местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:25

Челиндбанк провел общее собрание акционеров  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 09:08

ВТБ проведет Форум акционеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 07:26

Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.05.2021 00:28

В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 23:03

Гидроудар по водоводу в Коркино - водоснабжение вновь пришлось приостановить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:15

Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:12

Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 18:07

Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:57

Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 17:04

В Челябинской области родителям разрешили прийти на выпускные в детсады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:49

Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:31

«Последний звонок» с Натальей Котовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:07

Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 16:00

Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:58

Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:31

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:29

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:20

Всегда будь готов! Челябинцев от мала до велика торжественно приняли в пионеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:07

В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:59

В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:41

Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:18

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:11

Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:46

Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:34

В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:33

В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 13:09

ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:51

В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:50

Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:18

Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 12:13

Словно попал в фантазию безумца: «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске все страшнее и страшнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:33

В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:20

В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 11:19

Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:56

В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:55

Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:40

Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:32

В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:29

Неравнодушные челябинцы сняли социальный ролик в поддержку бездомных собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:22

В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:18

В пяти городах Челябинской области – режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 10:08

В Челябинской области закрыли трассу М-5 возле поселка Саргазы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 09:11

Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 08:51

Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 01:34

В Челябинске пройдет первая «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:36

В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 23:18

Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:53

«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:34

Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:55

На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:53

Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:35

В Григорьевских садах зацвели яблони
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:21

В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:09

В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:03

В Челябинской области посевная преодолела экватор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:54

Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:43

Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:42

Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:38

Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:27

В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:14

В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:52

Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:37

Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:29

В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:16

«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:48

В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:44

Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:41

На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:21

«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:03

Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:00

В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:38

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:34

Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:10

Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:07

Замминистра МЧС РФ Николай Гречушкин посетил экспозицию автозавода «Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:55

Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:39

В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:38

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:30

Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:17

В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:16

Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:33

В Копейске утонул 13-летний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:08

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:05

Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 23:34

В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:32

Вдове погибшего в Чечне сотрудника ГУФСИН Челябинской области подарили автомобиль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:22

Текслер поручил выработать системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:20

ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:05

В Челябинске оборудуют 14 пляжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:02

Текслер поздравил с юбилеем мэтра челябинской хоккейной школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:35

ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:33

В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:32

Подписчики «Урал-пресс-информ» в соцестях смогут получить билеты на комедию в «Манекене»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:22

В Челябинске будут судить крупного наркосбытчика из Свердловской области и его подельника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:08

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2020 год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:03

В минэкологии объяснили причину загрязнения водоемов в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:55

В поселке Полетаево сгорел мусоровоз перевозчика ТКО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:53

На Изумрудном карьере задержаны подростки-экстремалы, которые прыгали со скал

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:35

Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:33

Текслер назвал аутсайдеров по вакцинации от ковида в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:06

Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:05

В Копейске огнеборцы ликвидируют крупный пожар на улице с деревянными домами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:39

Ассоциация служб безопасности Южного Урала провела спортивный турнир в честь дня своего основания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:29

Муниципалитеты получат дополнительно 400 миллионов на реализацию предложений южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:27

В Челябинске полуторогодовалый малыш выпал из окна

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:17

Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:50

Родители просят Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детсадах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:43

Челябинская спортсменка установила рекорд России

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:11

180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:06

Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:04

В Копейске директор КСВВ предложил бесплатный подвоз воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 12:31

В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:48

Аферист «развел» челябинца на миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:22

Еткульский район посетил министр культуры Алексей Бетехтин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:19

“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:18

“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Жительница Магнитогорска организовала контрабанду средства для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:15

Полицейских-взяточников из Челябинска, которые платили взятки за «слив» данных о покойниках, отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:14

Глава Фершампенуаза объяснил отсутствие воды в микрорайоне Черемушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:12

Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:10

Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:06

В челябинском зоопарке продолжается сезон стрижек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:21

Стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:19

НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:18

Во вторник в Челябинской области жара, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:17

Муниципалитеты Челябинской области поощрили за самозанятых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 09:49

«Комплексная безопасность 2021»: Меморандум о сотрудничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 23:46

В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 20:56

Покупка квартиры в Москве: как выбрать район?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:30

В Челябинской области работу бани возобновили через год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:00

Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:15

Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:04

В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:00

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:43

В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:32

Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:25

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:20

В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:17

Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:07

Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:59

В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:44

Легкоатлетка из Челябинска стала победителем этапа мирового Гран-при
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:27

Долой безработицу! Число трудоустроенных челябинцев продолжает увеличиваться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:59

В Челябинске ущерб от вырубки деревьев в «Парковом» составил миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:57

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:39

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:28

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:25

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:10

Юные челябинцы смогут создать город будущего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 13:06

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:47

Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:41

За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:37

Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:29

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:28

Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:13

В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:59

Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:38

С Пушкиным на войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:14

Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:11

В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:01

Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:51

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:25

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:27

Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:21

Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:48

В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:36

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:02

На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 17:23

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев