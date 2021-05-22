Южноуральцев предупреждают об изнуряющей жаре в ближайшие четыре дня

Антициклон, господствующий в Челябинской области, установит знойную погоду на предстоящие четыре-пять дней.

По данным Челябинского Гидрометцентра, изнуряющая жара прогнозируется на Южном Урале по 26 мая. В эти дни температура воздуха в дневные час будет на семь и более градусов выше климатической нормы.

«Во второй половине дня с 23 по 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 36-37 градусов», - предупредили южноуральцев синоптики.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная, местами - высокая пожарная опасность.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Рекомендуется по возможности в жару не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

В комнате, где нет кондиционера, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

В жаркую погоду исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

В ГУ МЧС напоминают, в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твёрдых бытовых отходов, сжигание порубочных остатков и горючих материалов.

«Особый противопожарный режим не запрещает прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд загород к месту отдыха или проживания, - подчеркивают в ГУ МЧС. -Приготовление пищи на своих участках разрешено в специальных несгораемых ёмкостях (например, мангалах), но с соблюдением всех противопожарных требований».