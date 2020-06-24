Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

С прохождением холодного фронта до конца суток 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, до конца среды прогнозируются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

В связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Вероятно также увеличение площади природных пожаров до крупных.