Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидается ухудшение погодный условий - снег, местами метели и усиление ветра.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник, 28 декабря, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны метели, днем в понедельник возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.
Порывы ветра в ночные часы будут достигать 17 метров в секунду, днем – до 13 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.
Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.
Такие погодные условия могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах. Водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.
Если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс, малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде, метели.
Если вы попали в беду и нуждаетесь в помощи, незамедлительно звоните по телефону «101».
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщать по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.