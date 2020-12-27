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Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидается ухудшение погодный условий - снег, местами метели и усиление ветра.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник, 28 декабря, в регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны метели, днем в понедельник возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Порывы ветра в ночные часы будут достигать 17 метров в секунду, днем – до 13 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.

Такие погодные условия могут стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах. Водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

Если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс, малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде, метели.

Если вы попали в беду и нуждаетесь в помощи, незамедлительно звоните по телефону «101».

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщать по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.