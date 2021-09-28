Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных

Жители Челябинской области с начала сентября активно звонят в минэкологии региона и сообщают об обнаруженных на водоемах лебедях, считая, что благородным птицам может понадобиться помощь.

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков отметил, что волноваться неравнодушным южноуральцам надо меньше.

«Лебеди спокойно выдерживают перепады температуры. Присутствие птиц на водоемах даже в зимний период будет безопасным, если у них нет явных признаков повреждений.Птицы сами понимают, когда лучше покинуть водоем. Они могут жить на нем до середины декабря», - пояснил Виталий Безруков.

Также он сообщил, что информация о лебеде, который замечен на озере Увильды в одиночестве, находится на контроле специалистов минэкологии.

«Полученные обращения жителей Челябинской области всегда оперативно проверяются. Экологи выезжают на место и оценивают состояние птиц, в случае необходимости доставляя ветеринарам.В данном случае птица не травмирована и помощь ей не требуется», - подчеркнул Виталий Безруков.

В минэкологии добавили, что на озерах Челябинской области даже зимой остаются незамерзающие участки воды с необходимой лебедям кормовой базой. Иногда птицы выбирают покрытый льдом водоем в качестве временного места обитания в период отлета к местам зимовок.