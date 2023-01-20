Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года

Сегодня, 20 января, наступает самое лучше время для наблюдений за ярчайшей кометой этого года - C/2022 E3 (ZTF), которую некоторые называют «рождественская». Она будет видна по второе февраля 2023 года.

«Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта астрономами в начале марта 2022 года и уже вызвала большой интерес как среди любителей астрономии, так и среди профессиональных астрономов», - отмечают в московском планетарии.

В группе «Зеленый понедельник» ЧелГУ рассказали, что долгопериодическая комета C/2022 E3 (ZTF) приблизится к нашей планете и сделает полный оборот по орбите впервые за 50 тысяч лет.

Неделю назад, 12 января, комета достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки). Дистанция на тот момент составила порядка 150 миллионов километров – одну астрономическую единицу. На таком же удалении от Солнца находится Земля.

«Утром 17 января произошел отрыв газового хвоста кометы. Такие события уже многократно наблюдались у других комет и затем хвост быстро восстанавливался, как и в этот раз. Весьма вероятно, что яркость кометы превысит плюс пять звездных величин. Мы будем наблюдать и снимать ее пролет в обсерватории у Астровертов», - рассказали в «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

«Сейчас яркая Луна ушла с ночного неба, а сама комета подобралась к Ковшу Большой Медведицы», - отметили в группе «Наблюдательная астрономия» ВКонтакте. В субботу и воскресенье, 21 и 22 января, - Новолуние.

Как пояснил Юрий Нефедьев, 30 января комета будет находиться в 10 градусах от Полярной звезды, которая является самой яркой звездой созвездия Малой медведицы.

Первого февраля комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, тогда нас будет разделять всего лишь 42 миллиона километров. Но так как в этот период будет полнолуние, то комету просто так не увидишь.

«Какую яркость будет иметь комета на момент сближения – очень трудно предсказать, однако, можно предположить, что блеск кометы может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста более 10° (размером с «ковш» Большой Медведицы)», - предполагают в планетарии.

В группе «Наблюдательная астрономия» отмечают, что уже сейчас хвостатая гостья превысила плюс шесть звездных величин и стала доступна для наблюдений невооруженным глазом в темных местах без засветки.

В планетарии уточнили, при отсутствии городской засветки комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом. «У нее для нашей страны и всех стран северного полушария будут прекрасные условия видимости – ее путь на ночном небе будет проходить прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой», - подчеркнули в планетарии.

Наиболее удачные даты для наблюдения кометы – 10-15 февраля, когда она уже будет находиться вблизи Марса, считают в ЧелГУ.