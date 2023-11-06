Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния

Жители Челябинской области вечером пятого ноября смогли полюбоваться впечатляющим полярным сиянием, которое является необычным для этих широт.

Как рассказали в группе любителей астрономии «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте, причиной полярных сияний стал частичный отрыв длинного протуберанца, который произошел третьего ноября в девять часов утра по московскому времени над северо-западной частью солнечного диска. Значимая часть солнечной плазмы направилась к Земле.

В ночь с четвертого на пятое ноября в северном полушарии разыгралась магнитная буря и в ряде регионов в средних широтах, в том числе Челябинской области, наблюдалось полярное сияние.

Автор фото: Ридаль Султанов, деревня Акбашева, Аргаяшский район, Челябинская область, пятое ноября 2023 года.

«Дуга сияния с красными отблесками появилась в Челябинской области на камере на 55 северной широты, несмотря на засветку», - отметили в группе и выложили фото с камеры.

Пятого ноября магнитосфера Земли подверглась новому, ещё более сильному удару. «Высокая геомагнитная активность стала отличным фундаментом для прибытия основного выброса корональной массы (буря + буря = усиленная буря)…Текущие космические параметры являются сильнейший за последние 20 лет», - рассказали в группе AstroAlert | Наблюдательная астрономия». Северное сияние в ночь с пятого на шестое ноября при хорошей погоде должно быть видно на всей территории России без исключения.

В группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» опубликовали снимки с веб-камеры, расположенной в Челябинской области (55 градусов северной широты - параллель столицы) и дали совет: «Снимайте северный горизонт! Красное сияние видно до примерно 52 с.ш. на северном горизонте».

Автор фото: «AstroAlert | Наблюдательная астрономия»

Яркое свечение было замечено в Миассе. «Так видно в городе Миасс. Глазами очень уверенно фиксируется яркое красное свечение и бледно-зелёная дуга. 55 градусов северной широты. Снято на телефон», - поделился Андрей Назарук.

Автор фото: Екатерина Федорова

Автор фото: Алексей Нескин

Автор фото: Диана Майер, вид из окна

Всполохи зафиксировали и в Челябинске,

Автор фото: Vadim Arkhipov

«В Челябинске пятого ноября, в 20:17 по местному времени. Начинает разгораться», - поделился Владислав.

Автор фото: Владислав Станиславович

и в Чебаркуле. «Глазом был виден красный оттенок!», - рассказала Ирина Юшина

Автор фото: Ирина Юшина.

и в Кременкуле,

Автор фото: Дмитрий Поваляев, Кременкуль

в селе Долгодеревенское

Автор фото: Анастасия Воронина

Автор фото: Алексей Литвак, Челябинская область

Автор фото: Анастасия Воронина

«Мощности параметров достаточно для того, чтобы сияние стало видимым по всей стране (приблизительно до самых южных городов). Главное находится не в самом городе, а в стороне от него. Минуя сильную городскую засветку, можно рассчитывать на удачу», - отметили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Ярчайшее и самое южное сияние за последние 20-30 лет произошло буквально в 20:11 по московскому времени, уточнили в группе.

На юге России фиксируется в основном красный цвет сияния на юге (там видна только верхушку сияния). А севернее видно полностью сияние: снизу зеленое, выше фиолетовое, а еще выше красное.