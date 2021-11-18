Южноуральских водителей предупреждают об ухудшении погоды

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий предстоящей ночью и в пятницу, 19 ноября, и просят быть осторожными и внимательными на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и днем 19 ноября местами пройдет небольшой снег, в горных районах – осадки до умеренных. Прогнозируются метели.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, что может привести к росту количества ДТП. «Будьте внимательны и аккуратны», - просят водителей в миндортранса.

Дорожники готовы к ухудшению погодных условий и осложнению ситуации на дорогах.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствия спецтехнике, которая займется чисткой дорожного покрытия и обработкой его противогололедными материалами.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).