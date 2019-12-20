Занесенные снегом магистрали в Челябинске расчищает дюжина автоколонн

В Челябинске сегодня, 20-го декабря, работает 12 колонн - техника расчищает городские магистрали, устраняя последствия снегопада.

Снег в южноуральской столице пошел вчера, 19-го декабря, в начале одиннадцатого вечера и идет до сих пор, с небольшими перерывами. В ночную смену на дорогах Челябинска работало 166 единиц техники и 54 дорожных рабочих в составе бригад ручной уборки. В первую очередь расчищались основные магистрали мегаполиса. Работало 14 колонн снегоуборочной техники

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, к утру пятницы в областном центре выпало около пяти миллиметров осадков. Ситуация осложнялась высокой влажностью воздуха и температурой около минус трех-четырех градусов. В течение дня температура снизится до минус десяти градусов.

Работы по уборке магистралей не прекращаются до сих пор. Обработка противогололедными материалами производится на опасных участках дорог: спусках, подъемах и перекрестках, в местах образования наледи (там, где происходит выход воды на проезжую часть).

В дневную смену запланирован выход 145 единиц техники, в том числе в сопровождении машин ДПС. Будет продолжена раздвижка образовавшихся валов на остановках, пешеходных переходах. В бригадах ручной уборки задействуют 53-х человек. В зависимости от ситуации выход техники будет корректироваться.