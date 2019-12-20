Занесенные снегом магистрали в Челябинске расчищает дюжина автоколонн
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 11:46
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 20-го декабря, работает 12 колонн - техника расчищает городские магистрали, устраняя последствия снегопада.

Снег в южноуральской столице пошел вчера, 19-го декабря, в начале одиннадцатого вечера и идет до сих пор, с небольшими перерывами. В ночную смену на дорогах Челябинска работало 166 единиц техники и 54 дорожных рабочих в составе бригад ручной уборки. В первую очередь расчищались основные магистрали мегаполиса. Работало 14 колонн снегоуборочной техники

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, к утру пятницы в областном центре выпало около пяти миллиметров осадков. Ситуация осложнялась высокой влажностью воздуха и температурой около минус трех-четырех градусов. В течение дня температура снизится до минус десяти градусов.

Работы по уборке магистралей не прекращаются до сих пор. Обработка противогололедными материалами производится на опасных участках дорог: спусках, подъемах и перекрестках, в местах образования наледи (там, где происходит выход воды на проезжую часть).

В дневную смену запланирован выход 145 единиц техники, в том числе в сопровождении машин ДПС. Будет продолжена раздвижка образовавшихся валов на остановках, пешеходных переходах. В бригадах ручной уборки задействуют 53-х человек. В зависимости от ситуации выход техники будет корректироваться.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Дороги
Среда обитания
Сегодня, 10:46
Техника на трассах Челябинской области борется с последствиями снегопада
Общество
17.12.19 16:52
«Южуралмост» объяснил, почему на трассе Аша-Миньяр асфальт кладут прямо на снег
Общество
16.12.19 13:43
Котова: При строительстве школ сразу решайте вопрос с дорогой и освещением
Среда обитания
12.12.19 11:28
Только механическая очистка
18.12.19 18:06
Депутаты ЗСО на свои средства посадят деревья в городском бору взамен тех, которые вырубят ради больницы
18.12.19 17:42
Защитники чуриловской зелени будут отстаивать деревья лично перед Натальей Котовой
18.12.19 12:52
В Челябинской области на месте вырубленного леса всегда вырастает новый
18.12.19 12:40
Челябнцы просят главу Росприроднадзора обратить внимание на их город
18.12.19 11:13
В четверг в Челябинской области будет снежно, южный ветер
17.12.19 12:42
В Магнитогорске в этом году высадили более 4 тысяч деревьев
17.12.19 11:12
Среда в Челябинской области будет снежной
17.12.19 10:04
ММК озеленяет Магнитку
17.12.19 09:50
Во вторник в Челябинской области снег, на дорогах гололедица
16.12.19 23:30
Все очаги самонагревания на Коркинском разрезе ликвидируют только после запуска Томинского ГОКа
Среда обитания
Сегодня, 10:41
В воскресенье южноуральцев ждет самая длинная ночь в году
Среда обитания
Сегодня, 10:46
Техника на трассах Челябинской области борется с последствиями снегопада
Новости
Сегодня, 11:41
Происшествия
В Усть-Катаве неэффективно использует бюджетные средства
Сегодня, 11:02
Происшествия
Аферисты «развели» пенсионерку из Магнитогорска почти на полтора миллиона рублей
Сегодня, 10:18
Происшествия
В больнице села Миасское произошел пожар
Вчера, 21:47
Общество
Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот
Вчера, 18:57
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Материалы рубрики
17.12.19 12:42
Среда обитания
В Магнитогорске в этом году высадили более 4 тысяч деревьев
13.12.19 12:39
Среда обитания
Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге регионов России
28.11.19 21:52
Среда обитания
В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
21.11.19 09:36
Среда обитания
Южноуральцев ожидают геомагнитные бури и высокое давление
20.11.19 23:43
Среда обитания
Качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске будут контролировать на 27 постах
Теги
снегопад
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика