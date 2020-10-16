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Заводом, отравляющим воздух в Ленинском районе Челябинска, займутся надзорные органы

Среда обитания
Сегодня, 10:42
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Заводом теплоизоляции, отравляющим воздух в Ленинском районе Челябинска, займутся надзорные органы.

Об этом сообщила общественная экологическая организация «АнтиСМОГ», на телефон горячей линии которой в течение месяца поступали жалобы от жителей района. Люди жаловались на сильный химический запах, негативно влияющий на самочувствие. Горожане страдали от рези в глазах, першения в горле, удушья. Особенно тяжело приходилось челябинцам с заболеваниями верхних дыхательных путей.

Активисты «АнтиСМОГа» встретились с местными жителями, которые на протяжении долгого времени самостоятельно борются с предприятием, в прямом смысле отравляющим им жизнь (речь о заводе теплоизоляции на Копейском шоссе, 52, расположенном в полукилометре от ТРК «Алмаз»).

Челябинцы рассказали общественникам, что в некоторые дни из трубы предприятия идет густой дым, сильно пахнущий серой. В такие дни Ленинский район накрывает вонь.

«Жители обращались в надзорные органы Челябинской области, прокуратуру, однако в ответ получали лишь отписки. После одной из жалоб завод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства на две тысячи рублей», - сообщили в «АнтиСМОГе».

В компании местных жителей экопатруль общественной организации проехал к проходной завода, чтобы побеседовать с его представителями, однако к ним никто не вышел.

Общественники сделали отбор проб воздуха на предмет обнаружения предельно-допустимых концентраций вредных веществ - газоанализатор зафиксировал многократное превышение по фтороводороду, накопление которого в атмосферном может привести к раздражению верхних дыхательных путей и приступам удушья.

По факту нарушения природоохранного законодательства общественный инспектор по охране окружающей среды составил акт и протокол отбора проб воздуха, которые направлены в надзорные органы региона.

 

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