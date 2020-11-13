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Заявка на обустройство новой экотропы на горе в Златоусте получила грант Ростуризма

Фото: 
НП Таганай
Среда обитания
Сегодня, 10:40
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Заявка на обустройство новой экотропы на горе Косотур в центре Златоуста (Челябинская область), подготовленная на основе разработанной командой национального парка «Таганай» концепции, получила грант Ростуризма в размере почти трех миллионов рублей.

Над составлением заявки для грантового конкурса вместе с сотрудниками нацпарка трудились специалисты администрации и Центра развития туризма Златоуста.

Проект предполагает обустройство новой экотропы на горе Косотур. Кроме самой горы – геологического памятника природы регионального значения, с живописными скалами, лесными массивами, родниками, интерес туристов привлекут и объекты культурно-исторического значения (места сражений времен Гражданской войны).

Как сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай», маршрут, по мнению разработчиков, станет не просто ещё одной точкой притяжения посетителей, но и поможет нивелировать ту антропогенную нагрузку, которую гора, находящаяся в историческом центре Златоуста, испытывает сейчас. 

«Сегодня примерная посещаемость территории - около четырех тысяч человек в год. Внутри памятника природы существует разветвленная сеть троп и дорог и около 20 неорганизованных мест отдыха. Тропы не обустроены, площадки для отдыха сильно повреждены. Создание экологической тропы поможет концентрировать туристопоток», - отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

По его словам, у «Таганая» есть несколько типовых решений подобного обустройства, успешно показавших себя на практике. Например, тропа на Чёрной скале.

«Территория проекта расположена на участке, примыкающем к зоне сотрудничества биосферного резервата «Горный Урал», главная функция которой - разработка и реализация модели устойчивого социально-экономического развития», - рассказал Алексей Яковлев.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», проект экологической тропы на горе Косотур предполагает обустройство входов с автопарковками, туалетами и тротуарами, устройство самой тропы со 120-метровым трапом, четырьмя смотровыми площадками и водоотводами, мест отдыха и оборудование маршрута на всём его протяжении указателями, километровыми столбами и информационными аншлагами.

«Кроме того, в финансировании проекта готовы участвовать администрация Златоустовского городского округа, ФГБУ «Национальный парк «Таганай» и частный предприниматель Олег Бачинин. А отработанная схема взаимодействия может впоследствии тиражироваться при реализации других подобных идей», - сказано в письме поддержки, которое направил в Ростуризм заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

Всего на получение грантов на первом в истории конкурсе проектов в сфере туризма было подано более четырех тысяч заявок. В список победителей вошли 474. По условиям конкурса, победители должны вложить в свой проект не менее 30-ти процентов собственных средств.

 

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