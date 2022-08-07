Жара не отступает: в понедельник в Челябинской области будет жарким

В понедельник, восьмого августа, в Челябинской области снова будет жарко, осадков не ожидается.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в понедельник, восьмого августа, в городах Челябинского области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 27-32 градусов выше нуля. Ветер северный 2-7 метров в секунду.

Восьмого августа по народному календарю отмечается Ермолаев день и день Параскевы. Главными символами этих суток были яблоки и картофель. Наши предки проводили много времени в садах. Они собирали плоды нового урожая, но не ели. По приметам, употреблять их в пищу до Яблочного спаса, 19 августа, было запрещено.

Если в этот день мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают – к дождю, если кошка рядом улеглась – к богатству и удаче.

Сон с седьмого на восьмое августа скорее всего пустой.

Люди, родившиеся восьмого августа, – суровы и молчаливы. В качестве талисмана им подходит агат.